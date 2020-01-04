Gizli kahramanlara özel teşekkür etti

Özverili çalışmalarına şahit olduğunu dile getiren Tugay, Çalışanlarımız o taşkınları durdurmak için sabaha kadar aç susuz çalıştılar. Bunu kendim bizatihi gördüm. Teşekkürlerin kuru kuruya olmaması gerektiğini, daha yüksek ücreti hak ettiklerini de belirtmek istiyorum” dedi.