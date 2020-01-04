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    HaberlerEge Haberleri Gizli kahramanlara özel teşekkür etti
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    04.01.2020 - 00:01 |

    Gizli kahramanlara özel teşekkür etti

    Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Mavişehir’de yaşanan su baskı sırasında görev alan işçileri meclis toplantısında ağırlayıp teşekkür etti.

    Gizli kahramanlara özel teşekkür etti

    Özverili çalışmalarına şahit olduğunu dile getiren Tugay, Çalışanlarımız o taşkınları durdurmak için sabaha kadar aç susuz çalıştılar. Bunu kendim bizatihi gördüm. Teşekkürlerin kuru kuruya olmaması gerektiğini, daha yüksek ücreti hak ettiklerini de belirtmek istiyorum” dedi.

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