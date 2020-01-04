04.01.2020 - 00:01 |
Gizli kahramanlara özel teşekkür etti
Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Mavişehir’de yaşanan su baskı sırasında görev alan işçileri meclis toplantısında ağırlayıp teşekkür etti.
Özverili çalışmalarına şahit olduğunu dile getiren Tugay, Çalışanlarımız o taşkınları durdurmak için sabaha kadar aç susuz çalıştılar. Bunu kendim bizatihi gördüm. Teşekkürlerin kuru kuruya olmaması gerektiğini, daha yüksek ücreti hak ettiklerini de belirtmek istiyorum” dedi.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.