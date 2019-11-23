‘Gizlimiz saklımız yok’

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, görevdeki sekiz ayında sosyal ve şeffaf belediyeciliğin en güzel örneklerini verdi.

31 Mart yerel seçimlerinde Akhisar’ı yıllar sonra yeniden CHP yönetimiyle buluşturan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik sözünü tuttu.

Göreve geldiğinin ilk haftasında belediyenin borç ve alacak listesini hemşehrileriyle Dutlulu, bir yılını doldurmasına az bir zaman kala, mecliste alınan kararları ve sıradaki projeleri paylaştı.

‘Vatandaşa sorduk’

2020 yılının ilk aylarından itibaren seçim beyannamesindeki projeleri sırasıyla yerine getireceğini ifade eden Dutlulu, “Akhisarlılardan hiçbir şey gizlemeden, her işimizde onların da görüşlerini alıp şeffaf, adil ve hesap verebilir belediyecilik anlayışını sürdüreceğiz” dedi.