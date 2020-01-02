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    HaberlerEge Haberleri Göbeklitepe Bornova’da!
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    02.01.2020 - 07:50 |

    Göbeklitepe Bornova’da!

    UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’yi tuvallerine taşıyan sanatçıların sergisi, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sürüyor.

    Göbeklitepe Bornova’da!

    UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’yi tuvallerine taşıyan sanatçıların sergisi, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sürüyor. Sergide İzmirli 40 sanatçının, karışık teknikte, altın ve bakır renkli varaklarla süsleyerek çizdiği ‘Göbeklitepe’ işleniyor. Ressam-küratör Seba Uğurtan, 4 Ocak’a kadar gezilebilecek olan sergiyi farklı kent ve ülkelere de taşımak istediklerini belirtti.

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