Göbeklitepe, İzmir’e geliyor

Turizm sektörüne yeni destinasyonlar kazandırmak ve ülke tanıtımına katkıda bulunmak için yola çıkan fuar, bu yıl UNESCO dünya kültürel mirası daimi listesinde yer alan Göbeklitepe Tapınağı’nı ağırlayacak. İnsanlık tarihinin sıfır noktası olarak adlandırılan, keşfiyle tüm dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa’daki tapınağın replikalarının, fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi görmesi bekleniyor. 13. Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında Fuar İzmir’de oluşturulacak Göbeklitepe replikalarının yer alacağı alanla birlikte bölgenin tanınırlık oranın artması hedefleniyor.