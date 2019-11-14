14.11.2019 - 01:06 |
Göbeklitepe, İzmir’e geliyor
Bu yıl 13. kez dünya ve ülke turizmini Fuarizmir’de bir araya getirecek Travel Turkey İzmir Fuarı, 5-7 Aralık günleri arasında gerçekleşecek.
Turizm sektörüne yeni destinasyonlar kazandırmak ve ülke tanıtımına katkıda bulunmak için yola çıkan fuar, bu yıl UNESCO dünya kültürel mirası daimi listesinde yer alan Göbeklitepe Tapınağı’nı ağırlayacak. İnsanlık tarihinin sıfır noktası olarak adlandırılan, keşfiyle tüm dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa’daki tapınağın replikalarının, fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi görmesi bekleniyor. 13. Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında Fuar İzmir’de oluşturulacak Göbeklitepe replikalarının yer alacağı alanla birlikte bölgenin tanınırlık oranın artması hedefleniyor.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.