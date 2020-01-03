Göçün Filmi ‘89 Yazı’ Çiğli’de

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran’ın yönetmenliğinde çekilen filmin galasına Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe, belediye meclisi üyeleri, akademisyenler, göçmen dernekleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



‘O döneme ışık tuttuk’



Başkan Utku Gümrükçü, Anadolu topraklarının göçle var olmuş bir coğrafya olduğunun altını çizdi, “89 Yazı gibi yakın tarihimize ışık tutan bir belgeselin Çiğli’de çekilmesi bizi gururlandırdı. İKÇÜ yönetimi ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe de “Bu proje ilk gündeme geldiğinde büyük bir heyecanla yaklaştık. 1989 yazını kışa çeviren zorlu bir göç olayı var. Göç dalgalarının Cumhuriyet’le yaşıt olduğunu görüyoruz. Böyle bir belgesel çekilerek o döneme ışık tutuldu” dedi.