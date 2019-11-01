Gökerkan’dan çifte kupa

“Uluslararası Usta” unvanlı 19 yaşındaki Gökerkan, son olarak, geçen hafta düzenlenen 2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda iki kupa birden kazandı. 2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda yaş kategorilerinde toplam 65 sporcu mücadele etti. Gökerkan, Hızlı Satranç kategorisinde 7,5 puanla birinci olurken Yıldırım Satranç kategorisinde ise ikinci olmayı başardı.