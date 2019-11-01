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    HaberlerEgeGökerkan’dan çifte kupa
    01.11.2019 - 00:58 |

    Gökerkan’dan çifte kupa

    Yaşar Üniversitesi öğrencisi İzmirli milli satranççı Cem Kaan Gökerkan, genç yaşta kazandığı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

    Gökerkan’dan çifte kupa

    “Uluslararası Usta” unvanlı 19 yaşındaki Gökerkan, son olarak, geçen hafta düzenlenen 2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda iki kupa birden kazandı. 2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda yaş kategorilerinde toplam 65 sporcu mücadele etti. Gökerkan, Hızlı Satranç kategorisinde 7,5 puanla birinci olurken Yıldırım Satranç kategorisinde ise ikinci olmayı başardı.

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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