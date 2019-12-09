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    HaberlerEge Haberleri Gökovalı’nın adı yaşadığı sokakta
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    09.12.2019 - 07:50 |

    Gökovalı’nın adı yaşadığı sokakta

    Konak Belediyesi; mitolog, şair, yazar, gazeteci, turist rehberi ve akademisyen Prof. Dr. Şadan Gökovalı’nın ismini, oybirliğiyle Alsancak’ta Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşadığı 1394 Sokak’a verdi.

    Gökovalı’nın adı yaşadığı sokakta

    Konak Belediyesi; mitolog, şair, yazar, gazeteci, turist rehberi ve akademisyen Prof. Dr. Şadan Gökovalı’nın ismini, oybirliğiyle Alsancak’ta Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşadığı 1394 Sokak’a verdi. Gökovalı’yı evinde ziyaret eden ve kararı bizzat ileten Belediye Başkanı Abdül Batur, “Sizin gibi büyük bir değerin adının bu sokakta sizinle birlikte yaşayacak olması çok önemli” dedi.

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