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    HaberlerEge‘Gol atamazsak kazanamayız'
    22.10.2019 - 07:50 |

    ‘Gol atamazsak kazanamayız'

    Altay’a 3-0 yenilerek ağır yara alan Altınordu, TFF 1. Lig’de yer aldığı son 6 sezonun en kötü dönemini geçiriyor.

    ‘Gol atamazsak kazanamayız'

    Altay’a 3-0 yenilerek ağır yara alan Altınordu, TFF 1. Lig’de yer aldığı son 6 sezonun en kötü dönemini geçiriyor. İlk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik alan kırmızı lacivertliler, kendisi gibi 5 puanı bulunan Giresunspor ve Boluspor’un üzerinde 15. sırada yer alıyor. Altınordu kaybettiği son 2 maçında gol atma başarısı gösteremedi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ise, gol yollarındaki sorunun kazanmalarına engel olduğunu söyledi.

    ‘Kazanan biz olabilirdik’

    Tek galibiyetini evinde eksi 5 puanlı sonuncu Eskişehirspor’u 4-2 yenerek alan kırmızı lacivertli takım, son 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Altay karşısında ilk yarıda etkili oynadıklarını ancak fırsatları değerlendiremediklerini dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Devreye 2 veya 3-0 önde girebilirdik. İkinci yarının başında art arda kalemizde gördüğümüz gollere rağmen oyuna tutunmaya çalıştık. Futbolda gol atamadığında kazanamıyorsun, skoru yakalasaydık kazanan takım biz olurduk” yorumu yaptı.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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