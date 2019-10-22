‘Gol atamazsak kazanamayız'

Altay’a 3-0 yenilerek ağır yara alan Altınordu, TFF 1. Lig’de yer aldığı son 6 sezonun en kötü dönemini geçiriyor. İlk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik alan kırmızı lacivertliler, kendisi gibi 5 puanı bulunan Giresunspor ve Boluspor’un üzerinde 15. sırada yer alıyor. Altınordu kaybettiği son 2 maçında gol atma başarısı gösteremedi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ise, gol yollarındaki sorunun kazanmalarına engel olduğunu söyledi.

‘Kazanan biz olabilirdik’

Tek galibiyetini evinde eksi 5 puanlı sonuncu Eskişehirspor’u 4-2 yenerek alan kırmızı lacivertli takım, son 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Altay karşısında ilk yarıda etkili oynadıklarını ancak fırsatları değerlendiremediklerini dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Devreye 2 veya 3-0 önde girebilirdik. İkinci yarının başında art arda kalemizde gördüğümüz gollere rağmen oyuna tutunmaya çalıştık. Futbolda gol atamadığında kazanamıyorsun, skoru yakalasaydık kazanan takım biz olurduk” yorumu yaptı.