08.08.2019 - 01:56
‘Gölgelerin İzinde’ Alaçatı’da
SANATÇILAR Cem Sağbil, Ayşe Tatari, Reyhan Özlen’in eserlerinden oluşan ‘Gölgelerin izinde’ adlı karma sergi, Alaçatı Köstem Sanat Galerisi’nde açıldı. Açılışa katılamayan uluslararası sanatçı Cem Sağbil’in 2 yeni heykeli bu sergide görücüye çıktı ve çok beğenildi. Reyhan Özlen’in 10 fotoğrafı, Ayşe Tatari’nin 10 resmi de katılanlardan tam not aldı.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.