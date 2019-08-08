‘Gölgelerin İzinde’ Alaçatı’da

SANATÇILAR Cem Sağbil, Ayşe Tatari, Reyhan Özlen’in eserlerinden oluşan ‘Gölgelerin izinde’ adlı karma sergi, Alaçatı Köstem Sanat Galerisi’nde açıldı. Açılışa katılamayan uluslararası sanatçı Cem Sağbil’in 2 yeni heykeli bu sergide görücüye çıktı ve çok beğenildi. Reyhan Özlen’in 10 fotoğrafı, Ayşe Tatari’nin 10 resmi de katılanlardan tam not aldı.



