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    HaberlerEgeGöller Ekspresi sefere başladı
    27.10.2019 - 02:06 |

    Göller Ekspresi sefere başladı

    “Göller Ekspresi”, Isparta ile İzmir arasında 10 yıl aradan sonra yeniden sefere başladı.

    Göller Ekspresi sefere başladı

    İki kent arasındaki yolculuk yaklaşık 8.5 saat sürecek.

    Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.
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    Kırmızı halıda şıklık yarışı56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılışa katılan sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçiş yaptı.
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