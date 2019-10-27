27.10.2019 - 02:06 |
Göller Ekspresi sefere başladı
“Göller Ekspresi”, Isparta ile İzmir arasında 10 yıl aradan sonra yeniden sefere başladı.
İki kent arasındaki yolculuk yaklaşık 8.5 saat sürecek.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.