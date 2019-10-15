BİST93.9810EURO6,540,05USD5,930,05ALTIN284,430,98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeGömeç Köprüsü, yeni yüzüyle hizmete girdi
    15.10.2019 - 01:17 |

    Gömeç Köprüsü, yeni yüzüyle hizmete girdi

    Gömeç Köprüsü, yeni yüzüyle hizmete girdi

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3 metre genişliğindeki kullanılması tehlike arz eden Gömeç Dursunlu Köprüsü’nü yeniledi. 11 metre genişliğinde 30 metre uzunluğunda çift şeritli olarak yeniden inşa edilen köprünün ana iskeleti tamamlanarak asfalt çalışması yapıldı. Köprü, haftasonu çift şeritli olarak trafiğe açıldı.

    Otopark yüzünden komşusunu vurduNevşehir'de otopark yüzünden çıkan tartışmada komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
    daha fazla video için
    Şarkıcı Linet’ten çıplak ayak dans şovBostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet, kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de tarihi ahşap binada yangın

    İzmir'de tarihi ahşap binada yangın

    Tam 64 kamera kaydı izlenerek yakalandı

    Tam 64 kamera kaydı izlenerek yakalandı

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Personel alınacak

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Personel alınacak

    Samandağ'da korkutan yangın

    Samandağ'da korkutan yangın

    Sıradaki Haber