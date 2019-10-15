Gömeç Köprüsü, yeni yüzüyle hizmete girdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3 metre genişliğindeki kullanılması tehlike arz eden Gömeç Dursunlu Köprüsü’nü yeniledi. 11 metre genişliğinde 30 metre uzunluğunda çift şeritli olarak yeniden inşa edilen köprünün ana iskeleti tamamlanarak asfalt çalışması yapıldı. Köprü, haftasonu çift şeritli olarak trafiğe açıldı.