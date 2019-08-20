20.08.2019 - 02:51
‘Gönül gönüle hizmet zamanı’
Balıkesir’in her ilçesinde vatandaş buluşmaları düzenleyen ve esnafı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, son olarak Gönen’deydi.
Yılmaz, halkla beraber yürüdüklerini ve Balıkesirlilerin sesine kulak verdiklerini kaydetti. Talepleri dinleyen Başkan Yılmaz, “Vatandaşlarımızın fikir ve önerilerini hassasiyetle dinliyor, hayır dualarını almak için çalışıyoruz. Halkımızla el ele, gönül gönüle hizmet üretme gayretindeyiz” dedi. Vatandaşların güler yüzünün azimlerini artırdığını ve kendisine enerji verdiğini söyleyen Yılmaz, “Güveninize layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” vurgusunu yaptı.
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