Gönül köprüsü

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2-7 Eylül’de düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması’na çiçek ve çelenk göndermek yerine, İzmir’de meydana gelen orman yangınlarında tahrip olan alanların yeniden ağaçlandırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılac¥ak kampanyaya bağış yapılması çağrısında bulundu. İzmir’deki orman yangınları sonucunda tahrip olan en az 500 hektarlık alanın yeniden ağaçlandırılması için Büyükşehir tarafından başlatılacak kampanyaya destek olunması gerektiğini kaydeden Başkan Ömer Günel, pek çok konsere, gösteriye ve imza gününe ev sahipliği yapacak olan 6 günlük Altın Güvercin Beste Yarışması’na çiçek ve çelenk göndermek isteyen kişi ve kurumlara çağrıda bulundu, “Çiçek ve çelenk göndermek yerine, İzmir’de başlatılan ağaçlandırma kampanyasına bağış yapılması bizleri çok daha fazla mutlu edecektir” dedi.

‘Yangınlar üzücü’

Başkan Ömer Günel, İzmir’in farklı noktalarında çıkan ve yüzlerce hektar ormanlık alanın tahrip olduğu yangınların çok üzücü olduğunu belirtti, “Yangınların ardından başlatılan fidan dikme kampanyalarını desteklemek ve zarar gören alanları yeniden ağaçlandırmak için elimizden geleni yapmak hepimizin görevi” diye konuştu.