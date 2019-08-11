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    HaberlerEge‘Gönülleri kazanacağız’
    11.08.2019 - 03:03

    ‘Gönülleri kazanacağız’

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj verdi.

    ‘Gönülleri kazanacağız’

    Bayramların, sevginin, vefanın, fedakarlığın ve merhamet duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirten Başkan Zolan, “Bayramda dini görevimizi ifa etmek için keseceğimiz kurbanlarımızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmalıyız. Bayram aynı zamanda gönülleri kazanma ibadetidir” dedi.

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