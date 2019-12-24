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    24.12.2019 - 00:02 | | AA

    Gönüllü gençler kalpleri kazandı

    Gönüllü gençler kalpleri kazandı

    Muğla’nın Milas ilçesinde Gençlik Merkezi çatısı altında toplanan gönüllü gençler, Pınarlı Mahallesi’nde yaşayan Hanife ve Hüseyin Özkaya çiftinin zeytinlerini topladı. Gençler, ürünleri zeytinyağı fabrikasına teslim etti. Gönüllüler, Özkaya çiftinden hasadın inceliklerini öğrendi.

    Zeytin hasadı yaptılar

    Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, gönüllülük esasıyla  üzenlenen zeytin hasadı etkinliğinde yaşlılar ile gençler arasında birlikteliği ve gençlerin sosyalleşmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. İlk defa zeytin hasadına katıldığını ifade eden gönüllü Hiranur Çelik de, büyük emekle sofralara gelen zeytin ve zeytinyağının değerinin bilinmesini, israf edilmemesini istedi.

    Zeytin bahçesinin sahibi 84 yaşındaki Hüseyin Özkaya ise, zeytin hasadını yaparken zorlandığını ancak gönüllü gençlerin yardımıyla kolay bir hasat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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