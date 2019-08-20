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    HaberlerEgeGönüllülük Komitesi’nde ilk
    20.08.2019 - 02:33

    Gönüllülük Komitesi’nde ilk

    YAŞAR Üniversitesi, önde gelen sivil toplum kuruluşlarının üyesi olduğu Birleşmiş Milletler bünyesinde 2013 yılında kurulan Ulusal Gönüllülük Komitesi’ne kabul edildi.

    Gönüllülük Komitesi’nde ilk

    Yaşar Üniversitesi, yaptığı sosyal sorumluluk çalışmaları, İzmir’de İyilik var gibi başlattığı gönüllülük hareketleri ile ağa kabul edilen ilk üniversite oldu.

    Sosyal sorumluluk dersi

    Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeler Koordinatörü Kevser Yavuz Çimenli, “Öğrencilerimiz, özellikle toplumun olanakları kısıtlı bölgelerine temas ederek fayda üretiyor. Sosyal sorumluluk kültürünü yaygınlaştırmak için birçok proje gerçekleştiriyoruz. Her öğrencinin gerçekleştirmeden mezun olamadığı sembolik 1 kredilik sosyal sorumluluk dersimiz de var. 2015 yılından bu yana, yaklaşık 8 bin öğrenci projeler gerçekleştirerek binlerce kişinin hayatına iyilik dokunuşu yaptı” dedi. l İZMİR DHA

     

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