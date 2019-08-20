Gönüllülük Komitesi’nde ilk

Yaşar Üniversitesi, yaptığı sosyal sorumluluk çalışmaları, İzmir’de İyilik var gibi başlattığı gönüllülük hareketleri ile ağa kabul edilen ilk üniversite oldu.

Sosyal sorumluluk dersi

Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeler Koordinatörü Kevser Yavuz Çimenli, “Öğrencilerimiz, özellikle toplumun olanakları kısıtlı bölgelerine temas ederek fayda üretiyor. Sosyal sorumluluk kültürünü yaygınlaştırmak için birçok proje gerçekleştiriyoruz. Her öğrencinin gerçekleştirmeden mezun olamadığı sembolik 1 kredilik sosyal sorumluluk dersimiz de var. 2015 yılından bu yana, yaklaşık 8 bin öğrenci projeler gerçekleştirerek binlerce kişinin hayatına iyilik dokunuşu yaptı” dedi. l İZMİR DHA