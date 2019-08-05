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    HaberlerEgeGoogle’ın bilim ödülü Türkiye’ye
    05.08.2019 - 01:36

    Google’ın bilim ödülü Türkiye’ye

    Google’ın bilim ödülü Türkiye’ye

    Dünyanın en değerli 3. markası olan Google’ın düzenlediği ve dünyanın en büyük online bilim fuarı olan bilim ve mühendislik yarışması Google Science Fair’de, İzmir Çakabey Okulları öğrencisi Tuan Dolmen, küresel çapta verilen beş ödülden birine layık görüldü, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. 13-18 yaş arasındaki parlak beyinleri, dünyayı değiştirecek fikirlerini paylaşmaya davet eden fuara, bu yıl 120’yi aşkın ülkeden, binlerce proje başvuruda bulundu.

    Dijital tarım modülü

    “Enerji üretmek için ağaçların titreşimlerini toplamak üzere tasarlanmış dijital tarım modülü” isimli projesiyle İzmir Özel Çakabey Okulları 11. sınıf öğrencisi Tuan Dolmen ‘Scientific American Innovator’ ödülüne layık görüldü. Projesinde tarım sektöründeki alternatif enerji kaynaklarının eksikliği sorununu ele alan Dolmen, ağaçların titreşiminden enerji toplayabilen ve tarımsal verileri ölçebilen dijital bir tarım modülü oluşturdu.

    Eğitimi için 15 bin dolar burs ödülü kazanan Tuan, Scientific American Cruise’un davetlisi olarak bilim insanlarıyla seminerler ve görüşmelerin yapılacağı bir seyahat de kazandı.

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