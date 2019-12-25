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    HaberlerEge Haberleri Gorg’dan yılbaşına özel sürprizler
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    25.12.2019 - 01:33 |

    Gorg’dan yılbaşına özel sürprizler

    HIlltown AVM’de hizmet veren Gorg Coffee Cocteyl, yılbaşına özel lezzetleri ve kaliteli atmosferiyle konuklarını ağırlayacak.

    Gorg’dan yılbaşına özel sürprizler

    Gorg İşletmecilerinden Ömer Sürücü ve Dinçer İşsevenler, yılbaşı gecesine özel olarak hazırlanan ordövr tabağı, pastırmalı avcı böreği, çıtır patates örgülü levrek sarma veya dana madalyon eşliğinde porçini mantarlı risotto, tatlı, meyve ve 2 yerli içecekten oluşan mönünün 249 lira olacağını söyledi.

    İsminden tasarımına, kokteyllerinden mitolojik esintiler taşıyan dekoruna kadar özel bir ortam sunduklarını dile getiren Dinçer İşsevenler, yılbaşı gecesi Bağcan Güneş ve Pop-Funk Band’in canlı performanslarıyla konuklara keyifli saatler yaşatacaklarını kaydetti. İşsevenler, “Kokteyllerimizle de iddialıyız. Kendi şuruplarımızı kendimiz hazırlıyoruz. Miksoloji barımızda hazır şurup kullanmadan, kokteyllerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Rezervasyon için 0532 111 47 74 no’lu telefon aranabilir” dedi.

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    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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