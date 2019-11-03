03.11.2019 - 02:20 |
Görme engelli sporcu kadınlara aikido öğretti
Kalıtsal hastalığı nedeniyle bir gözü kör olan, diğer gözündeki görme yetisini de büyük oranda kaybeden İngiliz Roisin Pitman (58), aikidoda elde ettiği deneyimi ülke ülke gezerek kadınlar ve engellilerle paylaşıyor.
Karşıyaka Belediyesi’nin yürüttüğü aikido eğitimlerine katılan kadınlara gösteri sunan Pitman, pratik savunma dersleri verdi, “Engeller ancak izin verdiğimizde bizi etkiler. Aikido ile bir engelimin olduğunu hissetmiyorum” dedi. İZMİR AA
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