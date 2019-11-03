Görme engelli sporcu kadınlara aikido öğretti

Karşıyaka Belediyesi’nin yürüttüğü aikido eğitimlerine katılan kadınlara gösteri sunan Pitman, pratik savunma dersleri verdi, “Engeller ancak izin verdiğimizde bizi etkiler. Aikido ile bir engelimin olduğunu hissetmiyorum” dedi. İZMİR AA