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    HaberlerEgeGörme engelli sporcu kadınlara aikido öğretti
    03.11.2019 - 02:20 |

    Görme engelli sporcu kadınlara aikido öğretti

    Kalıtsal hastalığı nedeniyle bir gözü kör olan, diğer gözündeki görme yetisini de büyük oranda kaybeden İngiliz Roisin Pitman (58), aikidoda elde ettiği deneyimi ülke ülke gezerek kadınlar ve engellilerle paylaşıyor.

    Görme engelli sporcu kadınlara aikido öğretti

    Karşıyaka Belediyesi’nin yürüttüğü aikido eğitimlerine katılan kadınlara gösteri sunan Pitman, pratik savunma dersleri verdi, “Engeller ancak izin verdiğimizde bizi etkiler. Aikido ile bir engelimin olduğunu hissetmiyorum” dedi. İZMİR AA

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