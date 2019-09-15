Göz Göz, 3 puan peşinde

Çaykur Didi Stadı’nda Abdulkadir Bitigen’in görev alacağı karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Henüz galibiyeti bulunmayan ve gol atamayan tek takım olan Göz Göz’de sakatlıkları süren stoper Wallace Reis ile golcü Cameron Jerome mücadelede forma giyemeyecek. İzmir ekibinde transferin son gününde kadroya dahil edilen orta saha Marcio Mossoro, forvet Stefano Napoleoni ile stoper Atınç Nukan, Teknik Direktör Tamer Tuna’nın şans vermesi halinde ilk kez resmi bir maçta sarı kırmızılı formayı giyecek.