Göz Göz, Alanya’da zincir kıracak

Akdeniz temsilcisiyle Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar ilk ve son galibiyetini 1990-1991 sezonunda 2-1’lik skorla elde etti. Alanya deplasmanında oynadığı son 6 müsabakada ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Göztepe, İzmir’e puan kayıplarıyla döndü. Göztepe, geçen sezon ise turuncu yeşillilere 1-0 yenildi. Bu sezona çok iddialı başlayan ve zirve yarışından kopmayan Aytemiz Alanyaspor şu ana kadar evinde mağlubiyet yüzü görmedi.