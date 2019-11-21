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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz, Alanya’da zincir kıracak
    21.11.2019 - 01:54 |

    Göz Göz, Alanya’da zincir kıracak

    Milli aranın ardından pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’la karşı karşıya gelecek olan Göztepe, rakibiyle dış sahada oynadığı son 6 maçı kazanamadı.

    Göz Göz, Alanya’da zincir kıracak

     Akdeniz temsilcisiyle Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar ilk ve son galibiyetini 1990-1991 sezonunda 2-1’lik skorla elde etti. Alanya deplasmanında oynadığı son 6 müsabakada ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Göztepe, İzmir’e puan kayıplarıyla döndü. Göztepe, geçen sezon ise turuncu yeşillilere 1-0 yenildi. Bu sezona çok iddialı başlayan ve zirve yarışından kopmayan Aytemiz Alanyaspor şu ana kadar evinde mağlubiyet yüzü görmedi.

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