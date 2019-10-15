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    HaberlerEgeGöz Göz, Başakşehir’e bileniyor
    15.10.2019 - 01:10 |

    Göz Göz, Başakşehir’e bileniyor

    Göz Göz, Başakşehir’e bileniyor

    Süper Lig’de cumartesi Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak sarı kırmızılılar, rakibini eski yıldızlarıyla vurmayı planlıyor. Yaz döneminde Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro ve golcü Stefano Napoleoni’yi transfer eden Göz Göz’de Teknik Direktör Tamer Tuna, oyun planını bu üç oyuncuya göre kuracak. Tuna’nın futbolcularını ekstra motieve ettiği bildirildi.

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