Göz Göz, Bornova’ya veda ediyor

Sarı kırmızılılar, Galatasaray maçıyla 3.5 sezondur kullandığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’na da büyük ihtimalle veda edecek. ‘Eve Dönüyoruz’ sezonunda yeni yapılan stadı için günler sayan Göztepe ligin ikinci yarısında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma ile evinde ilk maçına çıkacak.

Öte yandan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor ile eşleşti. Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasında da 17-19 Ocak’ta Antalyaspor’a konuk olacak Göztepe, bu kentteki devre arası kampını uzatıp rakibiyle 2’si deplasmanda üst üste 3 maç oynayacak.