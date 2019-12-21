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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz, Bornova’ya veda ediyor
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    21.12.2019 - 03:03 |

    Göz Göz, Bornova’ya veda ediyor

    Süper Lig’de bugün Göztepe, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 20.00’de Galatasaray’ı konuk edecek.

    Göz Göz, Bornova’ya veda ediyor

    Sarı kırmızılılar, Galatasaray maçıyla 3.5 sezondur kullandığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’na da büyük ihtimalle veda edecek. ‘Eve Dönüyoruz’ sezonunda yeni yapılan stadı için günler sayan Göztepe ligin ikinci yarısında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma ile evinde ilk maçına çıkacak.
    Öte yandan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor ile eşleşti. Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasında da 17-19 Ocak’ta Antalyaspor’a konuk olacak Göztepe, bu kentteki devre arası kampını uzatıp rakibiyle 2’si deplasmanda üst üste 3 maç oynayacak.

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    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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