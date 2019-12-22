Göz Göz içeride Kaf Kaf dışarda

Maç saat 16.00’da başlayacak. Play Off yarışı veren Karşıyaka ise aynı saatte Edremit BLD Altınoluk deplasmanına çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor da saat 14.00’te yine Atatürk Voleybol Salonu’nda Sarıyer’le karşı karşıya gelecek.