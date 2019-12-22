22.12.2019 - 00:00 |
Göz Göz içeride Kaf Kaf dışarda
Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda Göztepe, bugün Bolu BLD’yi konuk ediyor.
Maç saat 16.00’da başlayacak. Play Off yarışı veren Karşıyaka ise aynı saatte Edremit BLD Altınoluk deplasmanına çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor da saat 14.00’te yine Atatürk Voleybol Salonu’nda Sarıyer’le karşı karşıya gelecek.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.