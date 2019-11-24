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    HaberlerEge HaberleriGöz Göz, şeytanın bacağını kıracak
    24.11.2019 - 02:46 |

    Göz Göz, şeytanın bacağını kıracak

    Göztepe bugün sezonun etkili takımlarından Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak

    Göz Göz, şeytanın bacağını kıracak

    Süper Lig’de son olarak evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kalan Göztepe, bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Volkan Bayarslan’ın yöneteciği maç saat 16.30’da başlayacak. Konuk sarı kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Alpaslan’ın yanı sıra sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Poko ile genç Hüseyin forma giyemeyecek. Rakibi karşısında oynadığı son 6 resmi maçı kazanamayan Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, zorlu mücaleden istedikleri skoru alacaklarını söyledi.

    ‘Çıkışa geçmeliyiz’

    Milli maç arasını iyi şekilde geçirdiklerini ifade eden genç teknik adam, “İyi durumdayız. Sahada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Oyuncularıma inancım tam. Alanyaspor bu sezon özellikle evinde iyi sonuçlar aldı. Ancak biz de çıkışa geçmeliyiz” diye konuştu.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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