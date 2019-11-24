Göz Göz, şeytanın bacağını kıracak

Süper Lig’de son olarak evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kalan Göztepe, bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Volkan Bayarslan’ın yöneteciği maç saat 16.30’da başlayacak. Konuk sarı kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Alpaslan’ın yanı sıra sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Poko ile genç Hüseyin forma giyemeyecek. Rakibi karşısında oynadığı son 6 resmi maçı kazanamayan Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, zorlu mücaleden istedikleri skoru alacaklarını söyledi.



‘Çıkışa geçmeliyiz’



Milli maç arasını iyi şekilde geçirdiklerini ifade eden genç teknik adam, “İyi durumdayız. Sahada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Oyuncularıma inancım tam. Alanyaspor bu sezon özellikle evinde iyi sonuçlar aldı. Ancak biz de çıkışa geçmeliyiz” diye konuştu.