Göz Göz, yeni sezona hazır

Geçen sene son maçta kümede kalmayı başaran ve büyük bir travmanın eşiğinden dönen sarı kırmızılılarda futbolseverler tüm kombine biletleri tüketirken, takım da zorlu maraton için hazır hale geldi. Yeni sezon öncesi Afyonkarahisar’da kamp yapıp 4 hazırlık karşılaşması oynayan Göz Göz’de hiçbir futbolcunun ciddi şekilde sakatlanmaması teknik heyeti oldukça sevindirdi. Sadece golcü Jerome’un ufak sorunlar yaşadığı sarı kırmızılılarda yeni transferler Eren Derdiyok, Veli Çetin, Murat Paluli, Bubacarr Sanneh, Batuhan Kırdaroğlu, Hüseyin Bulut ve Leo Schwechlen de takıma çabucak adapte oldu. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde çift idmanla Antalyaspor karşılaşmasına hazırlanan İzmir ekibinde Teknik Direktör Tamer Tuna ise sistemini ve kadrosunu kafasında oturtmaya başladı.

Taraftar şov yapacak

Oyuncularından son derece memnun olduğunu dile getiren genç çalıştırıcının ilk sezonunda olduğu gibi hedefi; Avrupa kupalarına katılmak olarak belirlediği ifade edildi. Süper Lig’de son 2 sezondur Göztepe’yi içeride ve dışarıda yalnız bırakmayan taraftarların ise pazar günü 9 bin kişi kapasiteli Bornova Stadı’nı tıklım tıklım dolduracağı vurgulandı.