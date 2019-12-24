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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz zirvedekileri affetmedi
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    24.12.2019 - 00:00 |

    Göz Göz zirvedekileri affetmedi

    Süper Lig’de geçen hafta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Galatasaray’ı 2-1 yenerek tekrar tırmanışa geçen Göztepe bu sezon sıralamada üzerinde yer alan takımlara kök söktürdü.

    Göz Göz zirvedekileri affetmedi

    Sarı kırmızılılar zirve yarışı veren Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor’dan 11 puan toplamayı başardı. İlk yarıda Trabzonspor, Alanyaspor ve Galatasaray’ı yenen Göz Göz, Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor’la berabere kaldı.

    Takviyeye hazırlanacaklar

    Göztepe, gözünü bu hafta lider Demir Grup Sivasspor’la oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. İlk yarının son maçında Yeni 4 Eylül Stadı’nda güçlü rakibine konuk olacak Göztepe’de moraller tavan yaparken, camia yine galibiyete kilitlendi. Yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne Süper Lig’de sezonun ikinci yarısında taşınmaya hazırlanan Göztepe, hedefini genişleterek Avrupa hayalleri kurmaya başladı. Sivasspor deplasmanında kaza yapmak istemeyen Göztepe’de transfer çalışmalarının da vakit kaybetmeden başlayacağı bildirildi.

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