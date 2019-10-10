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    HaberlerEgeGöz Göz’de Deniz, formaya hasret kaldı
    10.10.2019 - 07:50 |

    Göz Göz’de Deniz, formaya hasret kaldı

    Süper Lig’de son Kayserispor’u evinde 4-0 yenerek patlama yapan Göztepe’de geçen sezonun yıldızlarından olan Deniz Kadah, bu sene formayı unuttu.

    Göz Göz’de Deniz, formaya hasret kaldı

    Göz Göz’ün kümede kalma savaşı verdiği özellikle son 5 maçta 5 gol atarak takıma hayat veren tecrübeli orta saha oyuncusu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece ilk 3 maçta oynayabildi. İlk 2 haftadaki Antalyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında ilk 11’de sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 3. haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ise son 11 dakika görev yapabildi. Ardından sakatlanıp ligdeki Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Yozgatspor mücadelesinde kadroya dahil olamayan Deniz, son 2 haftada 21 kişilik kafilede yer alsa da oyuna giremedi.

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