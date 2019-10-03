Göz Göz’de Derdiyok gole suskun

Göztepe’ye büyük umutlarla gelen 31 yaşındaki usta golcü Eren Derdiyok Göztepe’de de umduğunu bulamadı. Ligin ilk 3 maçında ilk 11’de forma giyen, ancak skora hiç katkı yapamayan futbolcu, Başakşehir’den Napoleoni’nin transfer edilmesi ve Jerome’un iyileşmesiyle kızağa çekildi. Son 3 lig maçında yedek kulübesini mesken tutan Eren Derdiyok, Çaykur Rizespor deplasmanında 30 dakika oynayıp Konyaspor ve Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarında oyuna bile giremedi. Eren Derdiyok, Göztepe formasıyla tek golünü Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Lig temsilcisi Yozgatspor’a attı. Ligde bu sezon oynadığı 6 maçta yalnız 2 gol atıp 18 takım arasında en kısır ekip olan sarı kırmızılılarda diğer forvetler Jerome, Napoleoni, Deniz Kadah da henüz siftah yapamadı. Diğer taraftan, Göztepe’nin Bornova Stadı’nda cumartesi günü saat 17.30’da İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.