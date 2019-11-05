Göz Göz’de İlhan Palut dönemi

Listesindeki deneyimli alternatifleri değerlendiren Göz Göz’de Başkan Mehmet Sepil, 42 yaşındaki Palut’ta karar kıldı. Başkan Vekili Talat Papatya’yla İzmir’de bir araya gelen, ABD’de bulunan Başkan Sepil’le de görüntülü bağlantı kuran Palut’la el sıkışıldı. İlk teknik direktörlük deneyimini futbolcu olarak 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig’de formasını giydiği Hatayspor’da yaşayan Palut, takımı 2017-18 sezonunda 2. Lig’de şampiyon yaptı. İlhan Palut ile Malatyaspor maçı öncesi imza atılması bekleniyor.