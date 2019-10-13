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    HaberlerEgeGöz Göz'de İngiliz golcü yeniden doğdu
    13.10.2019 - 00:36 |

    Göz Göz'de İngiliz golcü yeniden doğdu

    Süper Lig’de 4. hafta sonrasında formayı kapan ve bir daha da bırakmayan 33 yaşındaki İngiltereli forvet Cameron Jerome, gol atamasa da yakaladığı formla göz doldurdu. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Eren Derdiyok’u kulübeye mahkum etti

    Göz Göz'de İngiliz golcü yeniden doğdu

    Süper Lig’de son olarak evinde İstikbal Mobilya Kayserispor’u 4-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Göztepe’de, Cameron Jerome’un performansı teknik ekibi umutlandırdı. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden yaz kampında takımdan ayrı kalan ve ilk 4 haftada forma giyemeyen İngiliz golcü, mevkidaşı Eren Derdiyok’u kulübeye hapsetti. İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarında ilk 11’de sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu gol atamasa da gösterdiği performansla beğeni topladı.

    Yasin yedekte unutuldu

    Teknik Direktör Tamer Tuna’nın, toplam 254 dakika sahada kalan Jerome’a bundan sonraki haftalarda da 11’de şans vereceği ifade edildi. Galatasaray’dan büyük umutlarla transfer edilen Eren Derdiyok ise Jerome’un görev yaptığı son 3 maçta oyuna sonradan bile giremedi. Eren’le birlikte takımın önemli hücum ayaklarından kanat oyuncusu Yasin Öztekin de formayı unuttu. Bu sene sadece ilk 3 haftada oynayan deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Kayserispor karşılaşmalarında şans bulamadı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde 490 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Erdoğan operasyonun ardından ekonomik yaptırım ve silah ambargosu açıklamalarıyla ilgili olarak Almanya Başbakanı Merkel'e telefonda "Terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberimiz mi yok" dediğini söyledi.
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