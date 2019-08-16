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    HaberlerEgeGöz Göz’de taraftar transfer istiyor
    16.08.2019 - 00:22

    Göz Göz’de taraftar transfer istiyor

    Transfer döneminde Galatasaray’dan Eren, Menemenspor’dan Veli, Hatayspor’dan Murat, Pendikspor’dan Batuhan, Borussia Dortmund’dan Hüseyin, Anderlecht’ten Sanneh ve Erzurumspor’dan Leo’yu kadrosuna dahil eden Göztepe’de, taraftarlar yönetimden takviye istiyor.

    Göz Göz’de taraftar transfer istiyor

    Transferde ağırlığı defans hattına veren sarı kırmızılarda sosyal medyada taraftarlar, sezon içinde yine korkulu rüya görmemek için ileri uca mutlaka takviye talep ediyor. Geçen sezon ligde küme düşmekten kıl payıyla kurtulan Göztepe, golcü olarak yalnız Eren’i kadrosuna kattı. Elinde Deniz Kadah ve Jerome da bulunan İzmir temsilcisinde taraftarların çoğu mevcut kadroyu lig maratonu için az alternatifli buluyor.

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