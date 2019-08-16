Göz Göz’de taraftar transfer istiyor

Transferde ağırlığı defans hattına veren sarı kırmızılarda sosyal medyada taraftarlar, sezon içinde yine korkulu rüya görmemek için ileri uca mutlaka takviye talep ediyor. Geçen sezon ligde küme düşmekten kıl payıyla kurtulan Göztepe, golcü olarak yalnız Eren’i kadrosuna kattı. Elinde Deniz Kadah ve Jerome da bulunan İzmir temsilcisinde taraftarların çoğu mevcut kadroyu lig maratonu için az alternatifli buluyor.