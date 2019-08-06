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    HaberlerEgeGöz Göz'de umut sesleri
    06.08.2019 - 01:40| Onur ATIŞ DHA

    Göz Göz'de umut sesleri

    Leo Schwechlen’le her konuda anlaşan sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir’den Mevlüt Erdinç’in yanı sıra Beşiktaş’tan eski golcüsü Umut Nayir için de nabız yoklamaya başladı

    Göz Göz'de umut sesleri

    Transferde son olarak Belçika’nın Anderlecht takımında görev yapan stoper Bubacarr Sanneh’i kiralayan Süper Lig ekibi Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu eski oyuncusu Leo Schwechlen’le de her konuda anlaşırken, gözler golcü transferine çevrildi. Leo’ya bu hafta imza attıracak Göztepe, Medipol Başakşehir’den Mevlüt Erdinç’in yanı sıra Beşiktaş’tan eski golcüsü Umut Nayir için nabız yoklamaya başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna’nın golcü istemesi üzerine harekete geçen Başkan Mehmet Sepil’in Mevlüt ya da Umut’tan birini kadroya dahil edeceği bildirildi.

    26 maçta 4 gol

    Göztepe’de 2016-2017 sezonunda görev yapan ve attığı gollerle takımın Süper Lig’e yükselmesinde pay sahibi olan Umut’un İzmir’e gelmeye çok istekli olduğu ifade edildi. Geçen sezon Bursaspor’a kiralanan deneyimli forvetin Beşiktaş’la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, siyah beyazlıların 26 yaşındaki forveti bir sezon daha kiralayacağı vurgulandı. Ankaragücü’nde futbola başlayıp Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor’da görev yapan Umut, yine kiralık olarak forma giydiği Göztepe’de Play Off dahil 29 müsabakaya çıkıp 13 kez fileleri havalandırdı. Umut geçen sezon Bursaspor’da 26 maçta 4 gol attı.

     

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