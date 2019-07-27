27.07.2019 - 02:36
Göz Göz’de Yasin sezona hazır
Süper Lig’de, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Göztepe’de, takımın tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin’in performansı teknik ekibin yüzünü güldürüyor. Geçen sezon Galatasaray’dan transfer edilen ve attığı 8 golle takımın en skorer ismi olan Yasin, sakatlığını tamamen atlattı. Geride kalan sezonda küme düşmeme mücadelesi veren Göztepe’de hayati önem taşıyan son 5 maçta forma giyemeyen Yasin’in yeni sezon öncesi oldukça hırslı olduğu bildirildi. Son iki transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş’la anılan 32 yaşındaki oyuncunun Göztepe’nin başarısına odaklandığı ifade edildi.
Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.