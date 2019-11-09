09.11.2019 - 01:59 |
Göz Göz’de yedeklere tam not
Süper Lig’de Trabzonspor’u 1-0 yenerek derin nefes alan Göztepe’de daha önce az şans bularak maçta 11’de görev yapan Borges, Castro ve Halil sınıfı geçti.
Sarı kırmızılılarda bu sezon kulübeyi mesken tutan 3 futbolcunun yarın Malatyaspor maçında da 11’de başlaması bekleniyor. Teknik Direktör Tamer Tuna döneminde as kadroda tercih edilmeyen üçlüden Borges, sadece 2. haftada Beşiktaş sınavında forma giydi. Kosta Rikalı futbolcu, yaklaşık 2.5 ay sonra Trabzon deplasmanında 11’e dönüp tam not aldı.
Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.