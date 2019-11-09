Göz Göz’de yedeklere tam not

Sarı kırmızılılarda bu sezon kulübeyi mesken tutan 3 futbolcunun yarın Malatyaspor maçında da 11’de başlaması bekleniyor. Teknik Direktör Tamer Tuna döneminde as kadroda tercih edilmeyen üçlüden Borges, sadece 2. haftada Beşiktaş sınavında forma giydi. Kosta Rikalı futbolcu, yaklaşık 2.5 ay sonra Trabzon deplasmanında 11’e dönüp tam not aldı.