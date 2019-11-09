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    HaberlerEge HaberleriGöz Göz’de yedeklere tam not
    09.11.2019 - 01:59 |

    Göz Göz’de yedeklere tam not

    Süper Lig’de Trabzonspor’u 1-0 yenerek derin nefes alan Göztepe’de daha önce az şans bularak maçta 11’de görev yapan Borges, Castro ve Halil sınıfı geçti.

    Göz Göz’de yedeklere tam not

    Sarı kırmızılılarda bu sezon kulübeyi mesken tutan 3 futbolcunun yarın Malatyaspor maçında da 11’de başlaması bekleniyor. Teknik Direktör Tamer Tuna döneminde as kadroda tercih edilmeyen üçlüden Borges, sadece 2. haftada Beşiktaş sınavında forma giydi. Kosta Rikalı futbolcu, yaklaşık 2.5 ay sonra Trabzon deplasmanında 11’e dönüp tam not aldı.

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