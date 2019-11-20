20.11.2019 - 01:52 |
Göz Göz’den Borges’e tam not
Süper Lig’de milli maç arasının ardından pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’un karşısına çıkacak Göztepe’de, sezon başında gözden çıkarılan ve takımdan gönderilmesi için çabalanan orta saha Celso Borges küllerinden doğdu.
Kosta Rikalı futbolcu, Teknik Direktör Tamer Tuna’nın istifa etmesinin ardından son 2 hafta formasına kavuştu. Bu sezon sadece 2. haftada Beşiktaş ile dış sahada oynanan maçta 11’de görev alan Borges, 75 dakika oynayıp bir daha forma yüzü göremedi. Ligde 1-0 kazanılan Trabzonspor ve 1-1 berabere biten BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında 11’e dönen 31 yaşındaki orta saha, 90’ar dakika sahada kaldı.
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