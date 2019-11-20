Göz Göz’den Borges’e tam not

Kosta Rikalı futbolcu, Teknik Direktör Tamer Tuna’nın istifa etmesinin ardından son 2 hafta formasına kavuştu. Bu sezon sadece 2. haftada Beşiktaş ile dış sahada oynanan maçta 11’de görev alan Borges, 75 dakika oynayıp bir daha forma yüzü göremedi. Ligde 1-0 kazanılan Trabzonspor ve 1-1 berabere biten BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında 11’e dönen 31 yaşındaki orta saha, 90’ar dakika sahada kaldı.