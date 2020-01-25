Göz Göz’den Selvitopu’na ziyaret

Yarın Beşiktaş karşılaşmasıyla açılacak Göztepe’nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi’ne yaptığı katkılar nedeniyle Başkan Selvitopu’na teşekkür eden Dernek Başkanı Yasin Gültekin, “Her zaman Göztepe’nin ve derneğimizin yanında oldunuz. Bu nedenle size çok teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Selvitopu da, “Stadın Göztepe ve İzmir’e hayırlı olmasını, nice tarihi başarıya ev sahipliği yapmasını diliyorum. Destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu