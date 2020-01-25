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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’den Selvitopu’na ziyaret
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    25.01.2020 - 03:40 |

    Göz Göz’den Selvitopu’na ziyaret

    Göztepe Spor Kulübü’nün unutulmaz futbolcularından “Cango” lakaplı Cenap Öztezel ve Karabağlar Göztepe Taraftar Derneği üyeleri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nu ziyaret etti.

    Göz Göz’den Selvitopu’na ziyaret

    Yarın Beşiktaş karşılaşmasıyla açılacak Göztepe’nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi’ne yaptığı katkılar nedeniyle Başkan Selvitopu’na teşekkür eden Dernek Başkanı Yasin Gültekin, “Her zaman Göztepe’nin ve derneğimizin yanında oldunuz. Bu nedenle size çok teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Selvitopu da, “Stadın Göztepe ve İzmir’e hayırlı olmasını, nice tarihi başarıya ev sahipliği yapmasını diliyorum. Destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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