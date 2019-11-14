14.11.2019 - 01:02 |
Göz Göz’ün fikstürü korkutuyor
Süper Lig’de milli maç arasına 13 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 11. sırada giren Göztepe, devrenin kalan maçlarında terleyecek. Göz Göz araya kadar kalan 6 maçın 4’ünü deplasmanda oynayacak. Korkulu rüya görmek istemeyen sarı kırmızılılar bu zorlu periyotta maksimum puanı toplamaya çalışacak.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.