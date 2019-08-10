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    HaberlerEgeGöz Göz’ün savunma silahları
    10.08.2019 - 01:37

    Göz Göz’ün savunma silahları

    Göz Göz’ün savunma silahları

    Son 2 sezondur kaleyi başarıyla savunan Portekizli file bekçisi Beto bu sezon da ilk 11’in değişmez ismi olacak. Göz Göz’de sağ bekte Gassama, savunmanın göbeğinde Sennah ve Titi, solda ise son transfer Leo forma giyecek. Orta saha ve defans arasındaki köprü görevini ise Poko yapacak. İzmir ekibinin diğer yapancı stoperi Wallace Reis ise yeni sezonda büyük ihtimalle yedek kulübesine çekilecek. Hatayspor’dan gelen sağ bek Murat, Menemenspor’dan transfer edilen stoper Veli, mevcut kadroda yer alan sol bek Berkan da alternatif olarak değerlendirilecek. Teknik Direktör Tamer Tuna’nın geçen sezon son iki haftada Bursaspor ve Ankaragücü maçlarında stoperde şans verdiği Alpaslan da büyük ihtimalle yedek kulübesinde yer alacak. Transfer döneminde en çok savunmaya takviye yapan Göztepe, Borussia Dortmund’tan orta saha Hüseyin, Pendikspor’dan genç 10 numara Batuhan ve Galatasaray’dan santrfor Eren’i de renklerine bağlamıştı.

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    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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