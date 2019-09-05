Göz Göz’ün yabancıları ortada kaldı

Süper Lig’de Göztepe’nin bu sezon kadrosunda düşünmeyip yollarını ayırdığı 5 yabancı futbolcu, transfer döneminde hiçbir kulüple anlaşmaya varamadı. Ghilas, Gouffran, Kadu, Traore, Grillo, Ngando’yla yollarını ayıran sarı kırmızılılarda yalnız 1 isim kulüp buldu. Ngando, 2 sezonluk Göztepe macerasının ardından Fransa’da Auxerre’e transfer olurken Ghilas, Gouffran, Kadu, Traore ve Grillo, Avrupa’da transfer dönemi sona ererken ortada kaldı.

‘Reis 3 hafta yok’

Uzun süreli sakatlık problemi yaşayan Kadu ve Traore’nin kulüp bulmalarına da sağlık sorunları engel oldu. Ligin 3. haftasında oynanan Denizlispor maçının 63. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı stoper Reis’ten de kötü haber geldi. Reis’in sol uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edildiği ve tedaviye başlandığı bildirildi. Savunmacının 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.