Göz kapağı estetiğinde hekim seçimine dikkat!

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, göz kapağının yapısı nedeniyle sarkmaların sıklıkla görüldüğünü belirtti, estetik yaptıracak olanlara uzman hekimleri tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Op. Dr. Geribeyoğlu şunları söyledi: “Botoks yapacak kişinin belli bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Yanlış uygulama, göz kapağı düşüklüğü ve şekil bozukluğuna yol açabiliyor. Botoks, ihtiyaç durumu göz önüne alınarak 25-65 yaş aralığındaki insanlara uygulanabiliyor. 4-6 aylık periyodlarla uygulama tekrar ediliyor. Sonraki seanslarda, kırışıklığın ilk haline göre daha az olduğu gözleniyor.”