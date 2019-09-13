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    HaberlerEgeGöz tembelliğinde erken tanı uyarısı
    13.09.2019 - 01:22 |

    Göz tembelliğinde erken tanı uyarısı

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, küçük yaşlarda görülen görme bozukluklarının, göz tembelliğine yol açtığını söyledi.

    Göz tembelliğinde erken tanı uyarısı

    Gözlerin 7-8 yaşına kadar gelişimini tamamladığını belirten Kahraman, şaşılık, yüksek bozukluktaki kırma kusurları, iki göz arasında bulunan 3 numaralık fark, doğuştan gelen katarakt ve aşırı göz kapağı düşüklüklerinin göz tembelliğini tetiklediğini kaydetti. Kahraman, “Küçük yaştaki çocuklar sağlam gözleriyle görebildikleri için diğer gözdeki bozukluğu anlayamaz ve ifade edemez. Bu nedenle ebeveynlerin mutlaka 1 yaşından itibaren her yıl çocuklarını düzenli olarak göz muayenesinden geçirmesi gerekiyor. 10 yaşından sonra göz tembelliği hastalığı tedavi edilemez. Göz tembelliği ciddi bir hastalıktır ve yüzde 90’a varan görme kaybına sebep olabilir” diye konuştu.

     

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