Göz tembelliğinde erken tanı uyarısı

Gözlerin 7-8 yaşına kadar gelişimini tamamladığını belirten Kahraman, şaşılık, yüksek bozukluktaki kırma kusurları, iki göz arasında bulunan 3 numaralık fark, doğuştan gelen katarakt ve aşırı göz kapağı düşüklüklerinin göz tembelliğini tetiklediğini kaydetti. Kahraman, “Küçük yaştaki çocuklar sağlam gözleriyle görebildikleri için diğer gözdeki bozukluğu anlayamaz ve ifade edemez. Bu nedenle ebeveynlerin mutlaka 1 yaşından itibaren her yıl çocuklarını düzenli olarak göz muayenesinden geçirmesi gerekiyor. 10 yaşından sonra göz tembelliği hastalığı tedavi edilemez. Göz tembelliği ciddi bir hastalıktır ve yüzde 90’a varan görme kaybına sebep olabilir” diye konuştu.