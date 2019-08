Gözler finalde

19. Miss&Mr Model of Turkey’de 14 kız, 14 de erkek yarışmacı 22 Ağustos’ta Kaya İzmir Thermal&Convention’da düzenlenecek olan final için hazırlıklarını sürdürüyor. Heyecan dorukta...

MISS&Mr Model Of Turkey 2019’da yarı final heyecanı geride kaldı.

Rönesans Ajans’ın organizasyonuyla 19. kez düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen 25 kadın 24 erkek yarışmacı, 2 Ağustos Cuma günü Kaya İzmir Thermal&Convention’da, adlarını 22 Ağustos’taki finale yazdırabilmek için çabaladı.

Yarı final jürisinde, Miss&Mr Model Of Turkey’in Kurucu Başkanı Akif Örük, Kaya İzmir Thermal&Convention Genel Müdürü İsa Erdem, Milliyet Ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, stilist Erdal Güvenç, menajer Mustafa Ayata, tasarımcı Gökhan Yavaş, Grena Tanıtım’ın sahibi Ufuk Kılıç, Rönesans Model Ajans Yurtdışı Temsilcisi Anna Shender, Moda Tasarımcısı Niyazi Erdoğan, Miss&Mr Model of Turkey 2018 birincisi Hazal Bayrak ve Miss&Mr Model Of Turkey 2018 ikincisi Doğa Ekin Yavuz yer aldı. Jüri, adaylar arasında seçim yaparken oldukça zorlandı.

Birçok sponsor var

Yarışmaya, bu yıl da çok sayıda sponsor destek veriyor. Konaklama sponsorluğunu Kaya İzmir Thermal&Convention üstleniyor. Giyim markası Torres Cerimonia, Abiye koleksiyonuyla Ömür Inn, saç ve makyajda L’oréal Paris Atölye destek verecek. Airlife, açılışta tasarımlarıyla finalistlere eşlik edecek.

FLO, model adaylarını yalnız bırakmayacak. Mayo ve bikini tasarımlarıyla Black Spade, Dorsay Pırlanta, Eksibir Giyim, 232 Sportz Club, Ayakkabıdelisiyim, Cİ GROUP, Mert Optik, Doğa Sigorta, BE aesthetic, SND Skincare, Grena Tanıtım ve Buckin Coffee co. da yarışma için destek sunacak.