Gözleri gibi bakıyorlar

GL Platform tarafından düzenlenen Uşak Ege 5. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı’na, Teke, Koç ve Buzağı Güzellik Yarışması damga vurdu. Yetiştiriciliğe teşvik etmek için düzenlenen etkinliğe katılan 55 üretici, özenle süsledikleri hayvanlarla podyuma çıktı. Teke Kategorisi’nde Yasin Çakal’a ait 100 kilogramlık Mahmut, Koç Kategorisi’nde Asım Sunal’a ait Paşa birinci oldu. Buzağılar ise simental ve holstein kategorilerinde yarıştı. İsmail Türk ve Ayhan Akdağ’ın buzağıları birinci seçildi. Üçüncüler çeyrek altın, ikinciler yarım altın, birinciler ise tam aldın kazanırken, katılan herkese de yem hediye edildi.

Çiftçinin derdi çok

Ödül töreninde konuşan Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, üreticilerin binbir zorlukla mücadele ettiğini belirtti. Kendisinin de hayvancılıkla uğratığını belirten Özcen, “Zorluk çeksekte insanlık için üretmek zorundayız” dedi. Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer ise Uşak’ta sıcak gün sayısının yaklaşık 300 gün olduğunu, çiftçinin kuraklık sıkıntısına çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan da yetiştiriciliğin mimarının kadınlar olduğuna dikkat çekti, “Hayvanlara çocukları gibi bakıyorlar. Onları burada görmek bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Türk okçuluğu yaşama bağlayacak

Uşak Belediyesi’nin ‘Avrupa Kültürel Mirası Geleneksel Okçuluk EU-ARCHERITAGE’ projesi için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından uygulamaya geçen Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Programı’nın ikinci toplantısı İrlanda’da yapılıyor. Buluşmaya koordinatör olarak katılacak Uşak Belediyesi, Avrupa’daki yetişkin engelli bireyleri okçuluk sporuna yönlendirip fiziksel ve sosyal becerilerini artırmayıi aynı zamanda da geleneksel Türk okçuluğunu tanıtmayı amaçlıyor. Proje kapsamında iki yıl içinde Türkiye, İrlanda, İtaya ve İsveç’te Proje Ulusötesi Toplantıları gerçekleştirilecek.