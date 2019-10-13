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    HaberlerEgeGözlerini kapayıp sadece dinlediler
    13.10.2019 - 00:57 |

    Gözlerini kapayıp sadece dinlediler

    Ayvalık Belediyesi ve Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu’nun katkılarıyla, Küçükköy Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserde, görme engellilerin yaşadıklarını anlamak için farkındalık etkinliği yapıldı.

    Gözlerini kapayıp sadece dinlediler

    Sanatçılar ve dinleyiciler gözlerini bantla kapattı. Konuklar, bu deneyimin ardından daha iyi empati kuracaklarını dile getirdi. l BALIKESİR AA

    Kürt Şahinleri yola çıktı!Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna asker göndermeye devam ediyor. Önceki gün, bünyesindeki Kürt Şahinleri Tugayı'ndan 500 asker gönderen Hamza Tümeni, dün gece de Kürt Şahinlerinden 500 asker daha gönderdi. Tugayın tim komutanı, "Fırat'ın doğusundaki kardeşlerimizin koruyucusu biziz, PKK değil" dedi.
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