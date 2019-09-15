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    HaberlerEgeGözleriniz diyabet kurbanı olmasın
    15.09.2019 - 02:16 |

    Gözleriniz diyabet kurbanı olmasın

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nde Prof. Dr. Erkin Kır, tüm organlarda damar yapısını bozan şeker hastalığının (diyabet) gözü de etkileyip diyabetik retinopatiye yol açabildiğini söyledi.

    Gözleriniz diyabet kurbanı olmasın

    Şeker hastalarının tanı anından itibaren göz muayenesi de olması gerektiğini dile getiren Kır, şöyle konuştu:

    Görme kaybı olabilir

    Erken tanı önemli, diyabetik Retinopati düzenli bir şeker tedavisiyle engellenebilir. Göz tedavisi başarılı da olsa şeker tedavisinin de eş zamanlı devam etmesi gerekiyor. Tedavi edilmediği takdirde, göz içi kanamalarına ve geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açabiliyor.”

    Kır tedavi için lazer ve göz içi iğne uygulamaları yapıldığını, ilerlemiş durumlardaysa dikişsiz yöntemle vitrektomi ameliyatı yapıldığını ifade etti.

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