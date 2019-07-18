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    HaberlerEgeGöztepe’de Muritala düşündürdü
    18.07.2019 - 07:50

    Göztepe’de Muritala düşündürdü

    Yeni sezon öncesi Afyonkarahisar’daki kampına başlayan Göztepe’de altyapıdan A takıma alınan 19 yaşındaki Nijeryalı forvet Yunusa Owolabi Muritala’nın kampa götürülmemesi taraftarlarda merak uyandırdı.

    Göztepe’de Muritala düşündürdü

    Yeni sezon öncesi Afyonkarahisar’daki kampına başlayan Göztepe’de altyapıdan A takıma alınan 19 yaşındaki Nijeryalı forvet Yunusa Owolabi Muritala’nın kampa götürülmemesi taraftarlarda merak uyandırdı. Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Nijerya’dan geçen yıl ekim ayında geldiği Göztepe’de U21 Ligi’nde 19 maça çıkıp 13 gol atan yıldız adayının kampa götürülmemesini sorguladı. Üst adalesindeki yırtık nedeniyle 4 haftadır tedavi gören Muritala’nın Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde tedavi için bırakıldığı, ikinci etap kampında takıma katılacağı öğrenildi.

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