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    Haberler EgeGöztepe düğmeye bastı
    26.08.2019 - 07:50

    Göztepe düğmeye bastı

    Süper Lig’de ilk iki maçta puan yüzü görmeyen ve taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan Göztepe, bu hafta içinde transferde atağa kalkacak.

    Göztepe düğmeye bastı

    Süper Lig’de ilk iki maçta puan yüzü görmeyen ve taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan Göztepe, bu hafta içinde transferde atağa kalkacak. Taraftarın günlerdir sosyal medya üzerinden yoğun şekilde eleştirdiği yönetimin hücum bölgesine kesinlikle takviye yapacağı öğrenildi. Hem Teknik Direktör Tamer Tuna hem de Mehmet Sepil’in takımın görüntüsünden memnun kalmadığı ifade edilirken, kurmayların takımı yeniden şaha kaldıracak isimlere imza attıracağı vurgulandı. Israrla transfer isteyen Tamer Tuna’nın yönetimden gelen, “Takviyeler yapacağız. İstediğin oyuncuları kulübe kazandıracağız” mesajıyla derin bir nefes aldığı kaydedildi.

    Önce Borges gidecek

    Beşiktaş maçı sonrası basın toplantısında, “Sezon başında göndereceğimiz iki oyuncuyu ilk 11’de oynattık” açıklamasıyla yönetime göndermede bulunan genç teknik adamın, Borges ve Yasin’den bahsettiği ileri sürüldü. Başkan Mehmet Sepil’in camiayı tatmin edecek futbolcuları transfer edeceği açıklandı.

    Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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