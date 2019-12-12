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    HaberlerEge Haberleri Göztepe gücüne güç kattı
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    13.12.2019 - 00:00 |

    Göztepe gücüne güç kattı

    Süper Lig’in 15. haftasında yarın Ankara’da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Göztepe, giyim firması Kiğılı ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Törende konuşan Başkan Vekili Talat Papatya, “Göztepe Spor Kulübü, İzmir’in en büyük sivil toplum kuruluşudur” dedi

    Göztepe gücüne güç kattı

    Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe, Türkiye’nin önde gelen giyim firmalarından olan Kiğılı ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma için Urla’da düzenlenen imza törenine Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, Teknik Direktör İlhan Palut ve futbolcular katıldı. Suerdem, Göztepe ile iş birliği içinde oldukları için mutluluk duyduklarını söyledi. Firmalarının Türkiye’nin güzide kulüpleriyle sponsorluk anlaşması yaptığını ifade eden Suerdem, “Yönetim Kurulu Başkanımız Abdullah Kiğılı’nın futbola ve spora bakış açısından yola çıkarak Türkiye’de amatör kulüplerden Almanya Bundesliga takımlarına kadar iş birliği yapıyoruz. Süper Lig’de 3 kulüple sponsorluk anlaşması imzaladık, Göztepe’yi de dahil ediyoruz. Çok mutluyuz ve şeref duyuyoruz” dedi.

    ‘Güzel işler yapacağız’

    Göztepe Kulübü olarak gönülden yapılan iş birliklerini çok önemsediklerini anlatan Talat Papatya da, “Burada olmaktan son derece mutluyum. Göztepe Spor Kulübü, İzmir’in en büyük sivil toplum kuruluşudur. Biz sadece futbola değil tüm amatör branşlara yatırım yapıyoruz. Bu konuda Türkiye’nin ilk 3 kulübü arasına gireriz. Abdullah Kiğılı benim için çok değerli. Kendisinin Fenerbahçe’de yaptığı işleri hayranlıkla izleyen biriyim. Ümit ediyorum o sinerji, o başarı bize de yansır. Birlikte çok güzel işler yaparız. Mağazalarımızda da bilgi birikiminden faydalanabiliriz. Anlaşmamız her iki tarafa için hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

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