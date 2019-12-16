Süper Lig’de son 5 maçında 11 puan toplayarak çıkışa geçen ancak deplasmanda Gençlerbirliği’ne 3-1’lik skorla yenilen Göztepe, hız kesti. Sarı kırmızılıların başında ilk mağlubiyetini alan İlhan Palut kalelerinde 2 duran toptan gol gördüklerini belirterek, “5 haftalık çıkışımızı devam ettirmek, istikrara dönüştürmek istediğimiz bir karşılaşmaydı. İlk yarı itibarı ile dengede giden bir oyun vardı, rakibimizin de bizim de akan oyunda pozisyonlarımız yoktu. 3 tane duran top golü oldu ve maalesef bunların 2’si bizim kalemizeydi. Bu, dikkat etmemiz gereken bir noktaydı. 2-1 olunca oyunda bazı dengeler değişti” açıklamasını yaptı.

‘İstediğimizi yansıtamadık’

İkinci yarının 10. dakikası itibarı ile riskler almaya başladıklarını ifade eden genç teknik adam, “Beklediğimiz hücum çeşitliliği sahaya yansımazken tam aksine rakibe boşluklar bırakmaya başladık. 2 tane duran topun benzerinde olduğu gibi yine pozisyon sayılmayacak bir atakta 3. golü kalemizde gördük. Bizim de 2. yarıda yakaladığımız pozisyonlar oldu fakat değerlendiremedik. Özetle söylemek gerekirse istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık” diye konuştu. Palut, alınan mağlubiyetin takımda kırgınlığa yol açmayacağını ve yollarına emin şekilde devam edeceklerini belirtti. Futbolda yenilgilerin de var olduğunu hatırlatan Palut, “Önemli olan bu yenilgilerin takımda kırılma yaratmasına izin vermemek. Nasıl ki galibiyetleri hemen ertesi gün unutuyorsak bu mağlubiyeti de unutmak durumundayız. Hep beraber ayağa kalkarak, çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.